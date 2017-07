10. Monat: Alena Gerber ist "kurz vorm Platzen"

Jeden Moment könnte es soweit sein!

Die vergangenen Monate gehörten wohl zu den aufregendsten im Leben von Alena Gerber: Zusammen mit ihrem Mann Clemens Fritz erwartet die 27-Jährige ihr erstes Baby!

Im inzwischen 10. Monat schickte die werdende Mama ihren Fans jetzt eins der wohl letzten Schwangerschafts-Updates und blickte auf die vergangene Zeit zurück.

In einem ausführlichen Post auf Instagram erklärte Alena ihren Fans:

"Ich bin inzwischen schwangerer als schwanger und kurz vorm Platzen."

Die letzten 10 Monate habe die 27-Jährige als ganz entspannt empfunden:

"Ich glaube ernsthaft, dass ich eine ganz handzahme Schwangere bin", erklärte Alena, "In neun Monaten kein emotionaler Ausraster auf der Straße, weil der Bäcker meines Vertrauens keine Puddingtaschen mehr hat (kurz davor, aber nicht passiert!). Keine sauren Gurken (nicht mit Nutella und auch sonst in keiner Konstellation!), keine Großputz-Anfälle (sehr zum Leiden meines Verlobten), keine exzessiven Shoppingtrips für Umstandsmode oder Babystrampler in 300 Farben (wiederum sehr zur Freude meines Verlobten)."

Tja, bei so einer entspannten Schwangerschaft dürfte Alena Gerber das Mama-Sein ja dann bestimmt ähnlich gelassen angehen - lange dauert es jedenfalls nicht mehr, bis sich die hübsche werdende Mutter in dieser Rolle versuchen kann!