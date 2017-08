10 Tage nach Geburt: Alena Gerber zeigt ihren mega flachen Bauch

Dieses Foto bringt nicht nur die Follower zum Staunen!

Vor Kurzem war es soweit: Am 9. August erblickte das Töchterchen von Alena Gerber das Licht der Welt und machte das Model und ihren Mann Clemens Fritz zu überglücklichen Eltern.

Bereits während der Schawangerschaft hatte der eher zierliche Babybauch von Alena Gerber für reichlich Wirbel unter ihren Social Media-Followern gesorgt - mit einem Foto ihres super flachen After-Baby-Bauches stellte sie das nun noch in den Schatten!

Zehnt Tage nach der Geburt postete die frischgebackene Mama auf Instagram ein Foto ihres extrem flachen Bauches und erklärte in einem ermutigendem Plädoyer an ihre Fans, sich keine Gedanken um den gerade unter Promi-Damen herrschenden After-Baby-Bodydruck zu machen.

Alena Gerber zeigt ihren Bauch 10 Tage nach der Geburt ihres Töchterchens Instagram / Alena Gerber

In ihrem Kommentar erklärte Alena Gerber energisch:

"10 Tage nach Geburt, ganz viel Ruhe zu Hause und kein verschwendeter Gedanke an einen After-Baby-Body à la Heidi und Co.", so das Model, "Ich poste das hier und heute, um darauf hinzuweisen wie suspekt ich das ganze Empfinden und Eifern nach Unwichtigem, besonders nach einer Schwangerschaft finde."

Ein Statement, das von ihren Followern mit gemischten Gefühlen aufgenommen wird!

Während die einen Alenas entspannte Haltung und ihren flachen Bauch nur bewundern können, fühlen sich andere durch das Foto provoziert oder gar angegriffen.

Es scheint, als wäre der jungen Mama der Wirbel an ihrem heutigen Geburtstag zu viel geworden: Inzwischen entfernte Alena Gerber das polarisierende Bild wieder von ihrem Account.