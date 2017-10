12-Jähriger will Selbstmord begehen und tötet eine Frau!

Marisa H. und ihr Freund waren, wie viele andere an dem Tag auch, auf der Interstate 66 in Virginia unterwegs. Doch der Tag endete für das Paar in einem Drama. Ein 12-Jähriger stürzte urplötzlich von einer Brücke - jetzt ist Marisa H. tot!

Der Junge landete direkt auf dem Wagen

Wie u.a. "NBCWashington" berichtet, sprang der 12-Jährige von der Brücke und landete direkt auf dem Wagen von Marisa H. und ihrem Freund. Die Stundentin war sofort tot! Ihrem Freund und Beifahrer gelang es noch den Wagen von der Autobahn zu lenken. Er blieb unverletzt. Auch der Junge lebt noch, er wurde bei dem Sturz aus knapp 10 Metern Höhe allerdings lebensbedrohlich verletzt und wurde sofort ins Krankenhaus gebracht!

Selbstmord oder Unfall?

Die Identität des Jungen wurde bisher nicht öffentlich gemacht. Zunächst sprach die Polizei davon, dass ein Mann von der Brücke gefallen sei. Die Beamten untersuchen den Fall mittlerweile allerdings im Hinblick auf versuchten Selbstmord.