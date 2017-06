Die Netflix-Serie "13 Reasons Why" sorgte von Beginn an für heftige Diskussionen! In der Serie begeht die Schülerin Hannah Selbstmord und hinterlässt ihren Schulfreunden Kassetten, auf denen sie ihnen erklärt, was sie mit ihrem Selbstmord zu tun haben. Viele Promis und auch Behörden sprechen sich gegen die Serie aus. Halten sie vor allem für Kinder und Jugendliche für gefährlich. Und das wohl nicht ohne Grund. Nun beging ein junger Peruaner Selbstmord - und alles deutet darauf hin, dass er die Serie kopiert hat!

Franco Alonso Lazo Medrano stürzte sich in den Tod und hinterließ Audiodateien

Die amerikanische "People" berichtet über den Peruaner Franco Alonso Lazo Medrano, der sich in den Tod stürzte. Die Polizei untersuchte den Fall und kam zu einem schockierenden Verdacht: Kopierte Franco wirklich die Serie "13 Reasons Why"? Die Beamten fanden zwei Abschiedsbriefe des 23-Jährigen. In einem der Briefe gab es eine Anleitung für Audiodateien, die sich offenbar auf dem Rechner des jungen Mannes befanden.

Die Audiodateien sollen sich an diejenigen richten, die Franco zum Selbstmord trieben

Genauso wie die Kassetten von Serien-Figur Hannah, sollen sich die Aufnahmen an die Menschen richten, die Franco in den Selbstmord getrieben haben. Ob Franco sich tatsächlich ein Beispiel an "13 Reasons Why" genommen hat, kann nicht zu 100 Prozent bewiesen werden. Doch die Parrallele zu der umstrittenen Serie ist schockierend!