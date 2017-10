13-Stunden-Job: 14-Jähriges Model stirbt nach einer Modenschau

Vlada Dzyuba wollte unbedingt ein berühmtes Model werden. In China sollte sich ihr großer Traum erfüllen, doch nun ist die 14-Jährige tot.

Das junge Mädchen wollte drei Monate lang in China bleiben und für eine Modelagentur arbeiten. Laut Vertrag hätte sie nur 3 Stunden pro Woche arbeiten dürfen, doch ihr letzter Job dauerte 13 Stunden. Nach einer Modenschau geschah dann das schreckliche Unglück: Vlada brach zusammen, fiel uns Koma und war zwei Tage später tot.

Ein Beitrag geteilt von Dzyuba Vlada (@_dzyuba) am 13. Okt 2017 um 7:55 Uhr

„Sie rief mich an und sagte ‚Mama, ich bin so müde.‘ Es muss zu Beginn ihrer Erkrankung gewesen sein. Dann schoss ihre Temperatur hoch. Ich konnte selbst nicht schlafen und bettelte sie an, endlich ein Krankenhaus aufzusuchen“, sagte ihre Mutter Oksana über den Vorfall. Die monatelange Überanstrengung hatte eine Hirnhautentzündung verursacht.

„The Siberian Times“ wollte der Sache auf den Grund gehen und fragte bei der Modelagentur des verstorbenen Mädchens nach. Die Bookerin gestand, nicht in den Vertrag gesehen zu haben und sich auch nicht darüber informiert zu haben, ob die Russin eine Krankenversicherung abgeschlossen hat. Stattdessen beteuert sie: „Niemand hat solche Konsequenzen erwartet.“

Ein schwacher Trost für Vladas Familie und Freunde...