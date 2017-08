15-Jährige aus Bochum erstickt Baby nach heimlicher Geburt

Horror-Vorfall in Bochum: Eine 15-jährige Teenie-Mutter brachte am Dienstagabend in der Wohnung ihrer Eltern heimlich ein Kind zur Welt. Anschließend soll sie es erstickt haben.

Das Mädchen soll sogar Bekannte und Freunde über einen Messenger-Dienst darüber informiert haben.

Frau sperrt ihre zehnjährige Cousine in Plastikbox - tot

Als die Polizei gegen 0.30 Uhr in der Wohnung in Wattenscheid eintraf, fand sie das Baby regungslos vor. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Die Leiche soll nun opduziert werden. Die Schülerin wurde festgenommen.