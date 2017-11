17-Jährige von Taxifahrer vergewaltigt

Es ist der Albtraum unzähliger Frauen! Ein 17-jähriges Mädchen stieg nach einer durchzechten Nacht in ein Taxi, weil sie auf schnellstem Weg nach Hause wollte. Doch da kam sie nicht gleich an - sondern erst einmal in der Wohnung ihres Fahrers, wie "Metro" berichtet.

Der Fahrer Katar S. hatte dem Mädchen aus Wales (England) sogar angeboten, sie kostenlos nach Hause zu fahren. Offensichtlich jedoch mit Hintergedanken. Die 17-Jährige war bekifft, betrunken und hatte Schlaftabletten intus als sie das Angebot von Katar S. annahm und in das Taxi stieg.

23-Jährige wird im Taxi von drei Männern vergewaltigt

Leichte Beute für den verheirateten Mann. Anstatt zu dem Mädchen nach Hause führ er mit ihr in seine Wohnung. Dort vergewaltigte er die 17-Jährige.

Der Taxifahrer wurde zu zehn Jahren Haft verurteilt

Diese wachte am nächsten Morgen auf und entdeckte ein benutzte Kondom, konnte sich jedoch an nichts mehr erinnern. Dennoch war klar, was passiert sein muss.

Besonders skurril: Katar S. führ sein Opfer am nächsten Morgen sogar noch nach Hause... Die 17-Jährige ging von dort aus direkt zur Polizei und erstattete Anzeige.

Später wurde die Vergewaltigung anhand von DNA-Spuren nachgewiesen. Katar S. wurde dafür zu zehn Jahren Haft verurteilt.

