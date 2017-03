"17 Meter": ProSieben holt Show mit Joko & Klaas zurück

Es ist schon lange her, als ProSieben die Show „17 Meter – Wie weit kannst du gehen“ gezeigt hat. Nun kommt das Format überraschend zurück!

Die Show war damals sehr erfolgreich auf ProSieben und holte teilweise sogar Marktanteile von rund 16 Prozent. Dennoch gab es nie eine Fortsetzung, wie "Quotenmeter" schreibt. Der Sender hat nun angekündigt, das Kult-Format mit Joko und Klaas wieder ins Programm zu nehmen.

Es handelt sich aber nicht um neue Folgen, sondern der Sender wird am 23. April eine alte Folge um 12:05 Uhr zeigen. Am Abend davor strahlt ProSieben eine neue Folge von „Die besten Show der Welt“ aus. Am Sonntag soll dann „17 Meter“ vor der Wiederholung von „Die beste Show der Welt“ laufen.