25 Jahre GZSZ: Sie wird das Gesicht der Jubiläumsfolge!

Ein toller Drehtag geht zu Ende ❤hab die besten Kollegen der Welt! @lindamar_official @daniel_fehlow @janinauhse @ulrikefrankofficial @wolfgang_bahro @evamona_rodekirchen #crewlove #family #gzsz #guuudenacht

A post shared by Anne Menden (@annemenden) on Mar 10, 2017 at 11:57am PST