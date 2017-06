3-jähriger Neffe von MTV-Star ertrinkt in Pool!

Der Neffe von MTV-Star Sterling Brim aka "Steelo" ist tot. Der dreijährige Junge kam bei einem tragischen Unfall ums Leben.

Justin Robert Brim Jr. Ist in den Pool seines Onkels gefallen und anschließend ertrunken. Gegen 11.40 Uhr am Freitag ist der Unfall passiert, gegen 12.10 Uhr wurde er im Krankenhaus für tot erklärt, wie „US Weekly“ berichtet.

Für die Familie ist das ein absoluter Schock. Der 3-Jährige wurde nur kurz aus den Augen gelassen, doch genau in diesem Moment ereignete sich der dramatische Zwischenfall.

"Am vergangenen Wochenende ist mein geliebter Neffe bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Wir werden ihn so sehr vermissen und bitten euch um Gebete und Privatsphäre in dieser Zeit der Trauer", erklärte sein Onkel in einem Statement.