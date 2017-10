3 Tote durch Sturm "Herwart" - Bahnverkehr noch immer lahmgelegt!

Nach "Xavier" zog ein zweiter Herbststurm über Deutschland. "Herwart" richtete große Schäden an - drei Menschen kamen ums Leben.

Der Sturm zog am Sonntag über Deutschland hinweg - besonders betroffen waren der Osten und Norden, sowie die Mitte der Republik. Die Bilanz ist schockierend: Es wurden Bäume entwurzelt, im Norden gab es eine Sturmflut, ein Frachter ist auf Grund gelaufen, im Straßen- und Bahnverkehr ging nichts mehr. "Herwart" hat drei Todesopfer gefordert: Ein Camper ist im Norden von der Sturmflut überrascht wurden und ertrank. In Mecklenburg-Vorpommern ist ein Boot kekentert - die Frau und der Mann starben.

Bahn stellt Zugverkehr ein

In gleich sieben Bundesländern hat die Bahn den Zugverkehr am Sonntag eingestellt. Und auch am Montag geht auf vielen Strecken einfach nicht mehr, da durch umgestürzte Bäume die Gleise blockiert werden und Oberleitungen beschädigt wurden. Auf den Strecken Hamburg-Berlin, Dortmund-Bremen-Hamburg, Hamburg-Westerland, Hamburg-Kiel, Hamburg-Lübeck-Puttgarden, Hamburg-Rostock-Stralsund sowie Berlin-Stralsund verkehren noch immer keine Züge.