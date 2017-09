Kind (4) erschießt sich mit der Waffe ihrer Oma!

Dieser tragische Unfall ist kaum in Worte zu fassen! Eine 4-Jährige hat sich versehentlich mit der Waffe ihrer Oma erschossen!

Die kleine Yanelly bekam Lust auf was Süßes und machte sich auf die Suche. Zum Naschen fand sie Nichts – dafür aber eine Waffe in der Handtasche ihrer Oma! Das Mädchen drückte dann versehentlich auf den Abzug der Pistole. Der eine Schuss traf sie mitten in ihrer Brust!

Die Großeltern Michael und Christie Zoller wählten sofort den Notruf. Es kam aber jede Hilfe zu spät – die Enkelin starb noch in der Wohnung. „Sie wollte einfach nur ein verdammtes Bonbon,“ sagte ihr Vater Shane Zoller (22) gegenüber der „Tampa Bay Times“.

Die 4-Jährige hatte ein enges Verhältnis zu ihren Großeltern und verbrachte dort sehr viel Zeit. „Sie waren sich extrem nahe und sie war so aufgeregt, wenn sie einen Tag im Haus ihrer Großmutter verbringen konnte. Sie war mit der Hüfte ihrer Großmutter verwachsen“, so Shane Zoller. Der Schock in der Familie sitzt tief. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.