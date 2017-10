München: 5 Wochen altes Baby totgeschüttelt

Einfach nur grausam! Ein Vater soll in München seine Tochter so sehr geschüttelt haben, dass sie danach gestorben ist.

Die grausame Tat ereignete sich am Montag. Gegenüber der Polizei soll der Vater mittlerweile gestanden haben, den 5 Wochen alten Säugling geschüttelt zu haben. Danach kam das Kind in eine Klinik, ist dort aber aufgrund der schweren Verletzungen verstorben.

Bei dem Mädchen wurde eine Hirnschwellung festgestellt, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Ein Schütteltrauma soll die Totdesursache.

Wegen Mordes in Tateinheit mit Misshandlung von Schutzbefohlenen wird gegen den Mann ermittelt. Er wurde am Mittwoch festgenommen. Weshalb er das Mädchen so sehr schüttelte, ist bisher noch völlig unklar.