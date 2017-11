6 Jahre als Sexsklavin eigesperrt und 4 Mal schwanger

Eine junge Frau in Russland wurde sechs Jahre lang von ihrem Mann als Sexsklavin gehalten. Durch mehrmalige Vergewaltigungen brachte die Frau in den sechs Jahren vier Kinder zur Welt. Ihre Kinder wurden gemeinsamen mit ihr in einer Wohnung vor Moskau gefangen gehalten. Keines der Kinder sah bis jetzt das Tageslicht.

Das Ehepaar lernte sich auf einer Online-Plattform kennen

Die junge Frau lernte ihren Mann auf einer Dating-Plattform kennen. Nach der Hochzeit folgte das Martyrium. Die junge Frau wurde von ihrem Mann in seiner Wohnung eingesperrt. Es folgten Jahre voller Misshandlungen und Vergewaltigungen. Die Frau wurde von ihrem Mann insgesamt vier Mal geschwängert. Ihre Kinder wurden mit ihr gemeinsam eingesperrt. Auch die Kinder sollten gegenüber ihrer Mutter Gewalttätig werden. So forderte es der Vater. Der älteste Sohn sollte auf seine Mutter einschlagen, wenn der Vater nicht zu Hause war.

Die junge Frau konnte sich befreien

Nach sechs Jahren konnte sich die junge Frau aus ihrer furchtbaren Lage befreien. Sie verständigte hinter dem Rücken ihres Mannes die Polizei. Die Beamten stürmten die Wohnung der Familie und befreiten die Frau und ihre Kinder. Der Mann muss sich nun vor Gericht verantworten.