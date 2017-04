Aaron Hernandez: Ehemaliger NFL-Star begeht Selbstmord in der Zelle

Aaron Hernandez sitzt seit längerer Zeit im Gefängnis. Der NFL-Star und verurteilte Mörder hat jetzt Selbstmord begangen und sich in einer Zelle erhängt.

Der frühere Tight End der New England Patriots wurde am Mittwoch gegen 3 Uhr nachts Ortszeit in seiner Zelle entdeckt, wie die Behörden mitteilten. "Mr. Hernandez war in einer Einzelzelle. Er hat sich mit einem Bettlacken an seinem Fenster erhängt. Er hatte zudem versucht, die Tür von innen mit diversen Gegenständen zu blockieren", heißt es in einem Statement.

Zwar ermittelt noch die Staatspolizei, aber die Ermittler gehen von einem Selbstmord aus. In Massachusetts saß der frühere Sport-Star seit 2013 lebenslang hinter Gittern. Eine Chance auf Bewährung gab es nicht. Nach einem Streit um ein Getränk soll Aaron Hernandez damals zwei Männer erschossen haben. 2010 galt er als NFL-Superstar, ist danach aber abgestürzt und soll mit Drogen gedealt haben und war in einer Schießerei verwickelt.

