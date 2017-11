Abgekämpft und ausgelaugt! Was ist bloß mit Blake Lively passiert?

Da muss man ja dreimal hinsehen, um die sonst so stylishe Hollywood-Schönheit Blake Lively wiederzuerkennen! Auf neusten Fotos sieht sie komplett verändert aus: Ihr Teint ist käsebleich, tiefe Augenringe lassen sie todmüde aussehen und statt moderner Designermode trägt sie Schlabberhose und eine ins Gesicht gezogene Mütze. Mürrisch zieht sie an einer Zigarette. Ein erschreckender Anblick!

Sie scheint mit den Nerven am Ende zu sein WENN.com

So glamourös sieht die Schauspielerin sonst immer aus... WENN.com

Wird der Schauspielerin der Erfolgsdruck langsam zu viel? Ist sie mit ihren beiden Töchtern überfordert? Steckt sie in einer Ehekrise mit Ryan Reynolds? Alles Quatsch! Blake zeigt nur wieder einmal mehr, wie wandelbar sie als Schauspielerin ist. Für den neusten Thriller 'The Rhythm Section' schlüpft sie in die Rolle einer Spionin, deren Familie bei einem Flugzeugunglück ums Leben kommt.

Die Maskenbildner haben am Set ganze Arbeit geleistet, um Blake einen völlig neuen Look zu verpassen. Von dem einstigen ‚Gossip Girl’ ist nichts mehr übrig geblieben. Stattdessen beweist Blake erneut, dass aus ihr eine ernst zu nehmende Schauspielerin geworden ist, an der immer wieder neue Seiten zu entdecken sind.