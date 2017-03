Absolut daneben: Pietro Lombardi verrät sein größtes No-Go

Seine Fans kennen ihn als absoluten Spaßvogel und auch in der schwersten Zeit seines Lebens hat Pietro Lombardi sein Lächeln nicht verloren.

Dennoch gibt es eine Sache, die der 24-Jährige absolut nicht witzig findet. „Über andere Leute lachen. Das macht man einfach nicht. Ich möchte ja auch nicht ausgelacht werden. Das ist ein richtiges No-Go!“, gesteht er im Gespräch mit BILD.

Auch wenn Sarah Lombardi ihn betrogen hat, dürfte ihm also nicht gefallen, dass die Fans seit Monaten über sie herfallen und sich über sie lustig machen. Nachtragend scheint Pietro also definitiv nicht zu sein. „Ich bin ein lebensfroher Mensch, ich lache sehr viel“, erklärt er. „Wenn ich Mist baue, geht das Leben am nächsten Tag wieder neu los.“