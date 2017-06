Acht bis zehn Kinder quälen Katze Flohi zu Tode!

Was für eine grauenvolle Tat! Acht bis zwölf Kinder haben in Duisburg die 14-jährige Katze zu Tode gequält. Die Kinder sind zwischen acht und vierzehn Jahre alt, haben den Stubentiger mit Ästen und Steinen gequält. Flohi verstarb an seinen Verletzungen, Besitzer Marcus B. ist fassungslos.

Der traurige Post von Flohis Besitzer Facebook

Der Besitzer der getöteten Katze ist fassungslos

Via Facebook klagt er die kindlichen Killer an: „Am Freitag den 02. Juni 2017 wurde unsere Katze "Flohi" während unserer Abwesenheit vor unserer eigenen Haustüre von einem Mob von 8-12 KINDERN umstellt und mit Steinen und Ästen so lange geschlagen und gequält bis sie sich nicht mehr rührte und endlich gestorben ist. Die Polizei wurde von Zeugen gerufen die sich auf Grund der aufgebrachten "KINDER-Menge" selber jedoch scheuten persönlich einzugreifen (die Zeugen) um so den Tod unserer kleinen Flohi vielleicht noch zu verhindern... Wir haben keine Kinder und trotzdem ist vorgestern eines gestorben...nicht gestorben ...VOR UNSERER EIGENEN HAUSTÜRE TOTGESCHLAGEN -- VON KINDERN !!! Es müssen auch Handy Aufnahmen existieren - so Zeugen. Meine Freundin hat die gleichen Kinder die uns das angetan haben noch vor 6 Monaten im Rahmen eines Praktikums im "Haus der Jugend - Rheinhausen" betreut und mit Liebe versucht, ihnen Werte und Zugehörigkeit zu vermitteln. Flohi wurde 14 Jahre alt und war unser Kind... Die Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen, da im Zuge der " HATZ " Sachbeschädigungen an umstehenden Autos zu beklagen waren. Am Samstag den 03.Juni haben wir die Polizei erneut hinzugezogen und Strafanzeige gegen diese inzwischen identifizierten Kinder gestellt und harren nun der Dinge .Der Polizei ist kein Fehlverhalten vorzuwerfen.....wir sind sehr, sehr traurig.“

Weiterer Vorfall in Duisburg

Schon am 23. Mai gab es einen schrecklichen Vorfall in Duisburg. Gegen 19 Uhr wurde die Polizei gerufen, weil fünf Kinder im Alter von 1 !/5 bis 13 Jahren in einem Hinterhof Hundewelpen quälten. Die Kinder schleuderten die wehrlosen Tiere durch die Luft und auf den Boden. Eine Mitarbeiterin des Tierschutzzentrums Duisburg nahm die verstörten Tiere in ihre Obhut.