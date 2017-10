Achtjähriger fährt Auto und verursacht heftigen Schaden

Während ein Autobesitzer an einer Tankstelle in Kressbronn am Bodensee seine Rechnung begleichen wollte, entschied sich sein 8-jähriger Beifahrer dazu, eine kleine Spritztour mit dem Auto zu unternehmen. Die Fahrt endete jedoch schneller als erwartet. Der Sachschaden ist dafür immens.

Der Junge raste in das Schaufenster eines Autohauses

Während der Fahrer des Autos seine Rechnung in der Tankstelle bezahlte, klettere der Junge auf den Fahrersitz und startete das Auto. Der Zündschlüssel steckte. Kaum wurde der Wagen gestartet, setzte er sich mit dem Jungen in Bewegung. Die Fahrt endete nach 20 Metern. Ironischerweise in einem Schaufenster eines Autohauses.

Der Junge verursachte einen hohen Sachenschaden

Der Junge verursachte einen Schaden von 25.000 Euro. Neben dem Sachschaden wurden keine Personenschäden erzeugt. Auch der 8-Jährige blieb wie durch ein Wunder unverletzt.