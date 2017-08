Adam such Eva: Natalia Osada ist eine weitere prominente Kandidatin

Adam such Eva: Natalia Osada ist eine weitere prominente Kandidatin

Adam such Eva: Natalia Osada ist eine weitere prominente Kandidatin - Und plötzlich ist ein weiterer Name im Rennen. Nachdem sich die Gerüchte um Patricia Blanco, Melody Haase, Djamila Rowe und Bastian Yotta als prominente Nackt-Singles immer weiter verdichteten, taucht nun noch ein Name aus den tiefen des Reality-TVs auf.

Melody Haase: Mit Designer-Vagina zu "Adam sucht Eva"

Natalia Osada, ihreszeichens "Promi Big Brother"-Zweite und "Catch the Millionaire"-Dritte wird wohl auch die Hüllen fallen lassen. Insider von inTouch Online berichteten, das sie ebenfalls unter Palmen blank zieht. Kurzzeitig postete sie auch ein Foto von sich nackt unter Palmen. Der Post blieb allerdings nur kurz online. Warum nur... ?

Natalia Osada nackt unter PalmenInstagram / Natalia Osada Natalia Osada nackt unter PalmenInstagram / Natalia Osada

Neues Liebesglück bei "Adam sucht Eva"

In der letzten Zeit ist es um Reality-Sternchen Natalia Osada etwas ruhiger geworden. Zuletzt machte sie durch eine dramatische Trennung von TV-Makler Marco von Reeken von sich reden. Derzeit erhob sie schwere Vorwürfe gegen den Ex-Freund. Es machte danach den Eindruck, als wolle sie sich aus der Öffentlichkeit lieber etwas zurückziehen. Doch wie es momentan aussieht, kommt sie bald zurück und zeigt wohl mehr von sich, als wir jemals gesehen haben.