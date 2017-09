Adam sucht Eva: Jesse Fischer feiert mehrfaches TV-Comeback - Es ist schon ein wenig amüsant, dass Jesse Fischer Peer Kusmagk in der gemeinsamen "Adam such Eva"-Staffel noch als "Möchtegern-Promi" bezeichnete und nun selbst Kanonenfutter für verschiedene Nachmittagsprogramme ist.

Den Saarbrücker Stripper Jesse Fischer dürfen wir gleich in mehreren Formaten bestaunen. Für Vox stand er bereits bei „Mein Kind, dein Kind – wie erziehst du denn?“ vor der Kamera. Dort trifft er auf die junge Mutter Carolin, die entsetzt darüber ist, wie sorglos Jesse mit Ernährung seiner einjährigen Tochter umgeht. Schon ab dem 13. September läuft die Sendung um 14Uhr auf Vox. Ganz ähnlich geht es für ihn auch bei RTL II weiter. Dort nimmt er bei der Show "Frauentausch" Teil.

Von "Adam sucht Eva" zum Trash-Promi

Auch in der kommenden Staffel von "Das Supertalent" treffen wir auf Jesse Fischer. Ganz klar ist noch nicht, was er dort vorführen wird, aber am wahrscheinlichsten ist wohl ein Striptease. Ob das für Dieter Bohlen und Co. reicht? Wir vermuten eher nicht. Schon zum fünften Mal steht er vor der Supertalent-Jury. Bisher bekam er stets ein klares "Nein". Darum sorgt der "Adam sucht Eva"-Promi auch direkt für weiteren Nachschub und ließ sich für die nächste Staffel von "Naked Attraction" casten. Immerhin kann es da für das Finale reichen, sich einfach nur nackig zu machen.