Adele: Das ist ihr Diät-Geheimnis!

Dass Adele ziemlich viel abgenommen hat, ist nicht zu übersehen. Wie knallhart sie dafür gearbeitet hat, wusste man bislang jedoch nicht. Auch wenn sie via Instgram ab und zu Fotos postet, die sie mit schmerzerfüllten Gesicht beim Sport zeigen. Ansonsten wirkte die 28-Jährige stets sehr entspannt und ganz und gar nicht so, als würde sie gerade ihren kompletten Lebenswandel auf Links drehen. Genau das hat Adele aber gemacht. Um letztendlich auch für ihren 4-jährigen Sohn gesünder und fitter zu werden hat Adele das Rauchen aufgegeben und weitestgehend auf Alkohol und Zucker verzichtet. Dies hat ihr Trainer Pete Geracimo nun „Daily Mail“ gegenüber ausgeplaudert. Der hat sie nämlich zusätzlich angespornt, Sport zu treiben und so hat Adele es geschafft, ihr Ziel zu erreichen.

Adele strahlte bei den Grammys

Allerdings hat Adele nicht wie verrückt Hanteln gestemmt, Pete Geracimo hat sie eher davon überzeugt, mit ihrem eigenen Körpergewicht zu trainieren. Und jeder, der sich schon mal mit Kniebeugen, Ausfallschritt, Liegestütze, Klimmzüge, Dips und Plank-Übungen befasst hat, weiß, wie anstrengend das ist. Dazu viele Proteine und so hat es Adele geschafft, richtig fit zu werden und sich dabei auch noch rundum wohl zu fühlen. Genau das hatte sie sich schließlich auch vorgenommen. Bei den diesjährigen Grammys sah Adele einfach umwerfend aus und war einfach der Hingucker des Abends. Das lag sicherlich nicht nur an den sensationellen Auszeichnungen, die sie an diesem Abend mit nach Hause nehmen durfte…