Adele macht Schluss mit dem Tour-Leben!

Traurige Nachrichten für Adele-Fans, offenbar möchte die Sängerin ihr Tour-Leben beenden. Zumindest vorerst. Nachvollziehbar wäre es, schließlich hat die Musikerin eine kleine Familie und war trotzdem seit Februar 2016 mit ihrem Album „25“ auf Tour. Adele ist durch Europa, Amerika, Australien und Neuseeland gezogen, die Finalen Konzerte finden in London statt, wo die „Hello“-Interpretin auch lebt. Ein klares Indiz dafür, dass Adele endgültig mit dem Tour-Leben Schluss macht?

Adele hat nie verschwiegen, dass sie nicht lebenslang auf Tour sein will

Adele wollte nie ihr ganzes Leben immer nur auf Tour sein. „The Sun“ will wissen, dass die Sängerin ihren Fans bei ihren letzten Konzerten in London eine handschriftliche Notiz hinterlassen hat: „So, da sind wir nun. Nach 15 Monaten auf Tour und 18 Monaten „25“ sind wir am Ende angekommen. Wir haben diese Tour in UK und Irland, in ganz Europa und überall in Amerika gespielt und ich bin sogar endlich nach Australien und Neuseeland gekommen. Auf Tour zu gehen ist eine sehr spezielle Sache, die eigentlich gar nicht besonders gut zu mir passt. Ich bin ein totaler Zuhause-Mensch und finde sehr viel Freude in den kleinen Dingen. Außerdem bin ich auch dramatisch und habe eine schreckliche Geschichte des Tourens hinter mir. Bis jetzt. Ich habe 119 Shows gespielt und die letzten bringen es auf ganze 123, was mir viel abverlangt hat, aber auch eine riesige Ehre war. Ich habe diese Tour nur für euch gespielt, um euch zu bewegen, so wie auch meine Lieblingskünstler einen Einfluss auf mein Leben hatten. Ich wollte meine letzten Shows in London spielen, weil ich nicht weiß, ob ich jemals wieder auf Tour gehen werde und deshalb sollten die letzten Auftritte in meiner Heimat sein. Ich danke euch fürs Kommen, für eure überschwängliche Liebe und Freundlichkeit. Ich werde all das hier mein Leben lang nicht vergessen. Ich liebe euch. Gute Nacht.“

Das klingt definitiv nach Abschied, auch wenn ihre Tour aktuell noch nicht komplett beendet ist. Bei einem ihrer letzten Konzerte in London verabschiedete sich Adele bei ihren Fans auf der Bühne: „Ich werde immer Musik schreiben und rausbringen. Ich sehe euch vielleicht nie wieder bei einer Live-Show. Aber ich werde das für den Rest meines Lebens in Erinnerung behalten.“ Aber vielleicht überlegt sie es sich ja doch nochmal anders.