David Zablidowsky: Heavy-Metal-Star stirbt bei Autounfall!

Schock für die Heavy-Metal-Band Adrenaline Mob: Der Tourbus hielt auf einem Seitenstreifen. Doch plötzlich crashte ein anderes Fahrzeug in den Bus.

Bassist David Zablidowsky wurde von dem Auto wohl überfahren und ist noch an der Unfallstelle gestorben. Bei dem schockierenden Autounfall soll es außerdem 7 Verletzte geben.

Die Bandmitglieder waren von Mississippi in Richtung St. Petersburg in Florida. Aufgrund einer Reifenpanne mussten sie einen Stopp einlegen – doch dann geschah der Zwischenfall. Der Bus wurde demnach von einem Sattelschlepper erfasst, wie „Foxnews“ berichtet. Neben dem Todesopfer schwebt ein weiteres Bandmitglied noch immer in Lebensgefahr.

Es ist nicht der erste Schicksalsschlag, den die Band verkraften muss: Schlagzeuger A.J. Pero wurde von seinen Kollegen im Jahr 2015 bewusstlos aufgefunden und wurde im Krankenhaus später für tot erklärt.