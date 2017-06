Akihito von Japan: Der Kaiser dankt ab

Erstmals seit 200 Jahren wird in Japan ein Kaiser abdanken. Der gesundheitlich angeschlagene Kaiser Akihito hatte schon vor einiger Zeit den Wunsch bekundet, das Amt an seinen ältesten Sohn, Kronprinz Naruhito, übergeben zu dürfen. Doch so einfach ist das nicht: Dafür musste erst ein Sondergesetz verabschiedet werden, denn eine Abdankung ist im japanischen Recht eigentlich nicht vorgesehen.

Nun stimmte das Oberhaus dem Antrag jedoch zu, Akihito darf in sich in den Ruhestand verabschieden. Der 83-Jährige wird jedoch noch einige Zeit regieren - erst im Dezember 2018 räumt er den Chrysanthemen-Thron für seinen Nachfolger.

Akihitos Rücktrittswunsch ist schon länger bekannt

Bereits im August 2016 hatte sich Kaiser Akihito an sein Volk gewandt und es per Videobotschaft darüber informiert, dass er sich nicht mehr fit genug für sein Amt fühle. Ohne es klar zu formulieren, schwang der Wunsch nach Abdankung bereits damals mit.

Nun ist es entschieden: Kronprinz Naruhito und seine Frau Masako werden das neue Kaiserpaar Japans werden. Kaiser Akihito und Kaiser Kojun haben insgesamt drei Kinder und vier Enkelkinder.