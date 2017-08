"Aktenzeichen XY ... ungelöst": Babyleiche in Uslar entdeckt!

Im März 2004 erschütterte eine Gewalttat ganz Deutschland. In einer Plastiktüte wurde in Uslar am Straßenrand eine Babyleiche gefunden. Bis heute ist der Fall ungeklärt. Die Ermittler setzen nun neue Hoffnung auf „Aktenzeichen XY … ungelöst“.

In der ZDF-Fahndungssendung am 09.08.2017 wird der schreckliche Fall thematisiert. Kriminalhauptkommissar Michael Neufeld hat den Fall wieder aufgerollt und wird am Mittwoch über den Fall in „Aktenzeichen XY … ungelöst“ sprechen. „Wir erhoffen uns neue Hinweise. Unser Ziel ist, die Mutter des Säuglings anzusprechen. Sie lebt schließlich seit 13 Jahren mit diesem Trauma“, sagt der Ermittler laut der „Hessischen/Niedersächsischen Allgemeinen“.

Bisher unklar ist, ob das Baby von der Mutter oder von einem Unbekannten getötet wurde. Die Obduktion habe ergeben, dass das Baby bei der Geburt gelebt hatte. Es wurde damals in alle Richtungen ermittelt – ein wichtiges Detail sei ein Handtuch, in dem das tote Baby eingewickelt war. Zur Tatzeit soll das Handtuch 100 Jahre alt gewesen sein. "Wir haben sämtliche Museen und Kirchengemeinden der Region abgeklappert, doch niemand konnte uns weiterhelfen“, berichtet Neufeld.

Der Beutel mit dem toten Baby muss schon mehrere Wochen an der Bundesstraße gelegen haben, so die Polizei. Die Ermittler erhoffen sich Hinweise, die zum Täter führen. Weitere Details zu dem Fall zeigt das ZDF in „Aktenzeichen XY … ungelöst“ am Mittwoch um 20:15 Uhr.