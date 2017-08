"Aktenzeichen XY ... ungelöst": Familienvater aus Velbert getötet!

Ein Familienvater aus Velbert ist im Jahr 2012 verschwunden. Vor etwa einem Jahr wurden Teile seiner Leiche entdeckt. Der Fall wird nun Thema bei „Aktenzeichen XY … ungelöst“.

Ein junger Familienvater verstrickt sich in dubiose Machenschaften - dann verschwindet er. Jahre später bestätigen sich die schlimmsten Befürchtungen: Er wurde ermordet. Er hatte einen Geldverleih nebenberuflich im Bekanntenkreis betrieben, doch genau das wurde ihm möglicherweise zum Verhängnis.

Zuletzt war sein Handy am 5. April 2012 um 19 Uhr bei Bochum eingeschaltet. Bevor er verschwand, wollte er sich ein Elektrogeschäft in Gelsenkirchen anschauen. Später wurden Leichenteile von ihm in einem Gebiet an der Ruhr versteckt.

Durch die Fahndung bei „Aktenzeichen XY … ungelöst“ erhofft sich die Polizei neue Hinweise. Es ist eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt. Die ganze Sendung zeigt das ZDF am Mittwoch, den 09.08.2017 um 20:15 Uhr.

"Aktenzeichen XY ... ungelöst": Babyleiche in Uslar entdeckt!

Das sind die weiteren Fälle bei "Aktenzeichen XY ... ungelöst"

Babyleiche an Bundesstraße

Straßenarbeiter machen eine grausige Entdeckung. Sie finden ein ermordetes Baby, eingewickelt in ein fast 100 Jahre altes Handtuch. Wer war die Besitzerin? Nähere Infos dazu HIER!

Mord an der Weser

Ein Toter wird am Weser-Ufer gefunden. Das Motiv für die Tat ist rätselhaft. War der leidenschaftliche Angler einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort?

Herzstillstand nach Raub

Drei maskierte Männer überfallen ein Ehepaar brutal in dessen Haus. Nach der Tat erleidet die Frau einen Herzstillstand. Im Krankenhaus beginnt ein Kampf um Leben und Tod.

Der XY-Preis 2017

Der stark alkoholisierte Mann attackiert plötzlich an einer Ampel ein älteres Pärchen, das in einem Cabrio sitzt. Zwei junge Männer schreiten ein und verhindern Schlimmeres.