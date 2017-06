"Alarm für Cobra 11"-Star Daniel Roesner: Unfall-Drama!

Seit rund einem Jahr steht Daniel Roesner an der Seite von Erdogan Atalay für die Erfolgsserie "Alarm für Cobra 11" vor der Kamera. Seine Figur Paul Renner legt in der Action-Serie immer wieder waghalsige Stunts hin. Im echten Leben hatte der Schauspieler einen Horror-Unfall, der ihm fast die Gesundheit gekostet hätte!

Jede Menge Action und gefährliche Fälle ist Daniel Roesner vom Set der Serie gewohnt. In dem RTL-Erfolgshit gibt es öfters Explosionen oder Verfolgungsjagden. Gut, dass der 33-Jährige so fit ist. Dadurch kann er 80 bis 90 Prozent der Stunts sogar selbst machen!

Doch die Tatsache, dass der Wiesbadener so durchtrainiert ist, schützt ihn nicht vor gefährlichen Situationen. Während bei den Dreharbeiten meistens alles gut geht, hatte der Adrenalin-Fan im echten Leben schon ziemliche Horror-Unfälle!

Daniel Roesner: "Ich wäre also fast im Rollstuhl gelandet!"

"Ich hatte zwei heftige Motorrad-Unfälle. Den ersten mit 21 in Los Angeles, als ich wie durch ein Wunder nur ein paar Schrammen davontrug“, berichtet der Sunnyboy gegenüber "Schöne Woche". Bei einem früheren Unfall kam er allerdings nicht so glimpflich davon.



"Und mit 16 hatte ich einen üblen Snowboard-Unfall, bei dem ich mir zwei Wirbel gebrochen hatte und nur knapp an einer Querschnitts-Lähmung vorbeigekommen bin. Ich wäre also fast im Rollstuhl gelandet!" Die Gesundheit des Schauspielers war schon in jungen Jahren gefährdet!

150% for the show!!;) ahoi Ein Beitrag geteilt von www.danielroesner.com (@danyroesner) am 10. Mai 2016 um 13:47 Uhr

Wie gut, dass sich der Darsteller von diesen schlimmen Erfahrungen erholt hat. Bleibt zu hoffen, dass der TV-Star in Zukunft nur noch in seiner Rolle bei "Alarm für Cobra 11" mit blauen Flecken und blutigem Gesicht zu sehen sein wird. So ganz ohne Action und Spannung geht es für Daniel Roesner dann eben doch nicht!