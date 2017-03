Alena Gerber hat sich verlobt

Bald läuten die Hochzeitsglocken! Alena Gerber und ihr Freund Clemens Fritz haben sich still und heimlich verlobt - und das schon Anfang des Jahres!

Alena Gerber und Clemens Fritz haben die Verlobung bereits bestätigt

Gegenüber "Bild" hat Clemens Fritz die wunderbaren News gerade erst bestätigt. „Ja, das stimmt, wir haben uns verlobt. Den Rest behalten wir für uns“, erklärt er happy. Doch das große Glück wollten Alena Gerber und der Kapitän von „Werder Bremen“ erst einmal für sich behalten. Deswegen verrieten sie die Neuigkeiten zunächst auch nur ihren Familien. Jetzt darf es aber endlich jeder wissen.

Der Hochzeitstermin steht noch nicht fest

Alena Gerber und Clemens Fritz kennen sich seit zwei Jahren. Die beiden haben sich am Flughafen in Frankfurt. Heute schweben sie auf Wolke Sieben und leben gemeinsam in Bremen. Wann die Hochzeit der beiden stattfinden wird, steht aber noch nicht fest.

Alena Gerber war schon einmal verlobt

Für Alena Gerber ist es nicht die erste Verlobung. 2011 stellte ihr Ex Sven Hannawald die große Frage. Doch bis zum Altar haben sie es nicht geschafft! Die Beziehung zerbrach 2014. Mittlerweile ist Sven Hannawald mit Melissa Thiem verheiratet. Im Februar kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt. Und jetzt auch Alena Gerber endlich das große Glück gefunden...