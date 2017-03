Alena Gerber ist schwanger!

Süße Baby-Überraschung! Anfang des Jahres hat sich Alena Gerber mit dem Fußballer Clemens Fritz verlobt. Jetzt ließen die beiden die Baby-Bombe platzen! Das Paar erwartet ihr erstes Kind!

Alena Gerber ist schon im 6. Monat schwanger

Gegenüber "Bild" verkündete Clemens Fritz die süßen Neuigkeiten. „Ja, es stimmt. Alena ist im sechsten Monat schwanger. Es geht ihr gut. Wir freuen uns sehr", schwärmte er auf Anfrage.

Das Paar ist noch gar nicht lange zusammen. Erst 2015 lernten sich Alena Gerber und Clemens Fritz am Flughafen in Frankfurt kennen. Für beide ist es ganz offenbar die große Liebe. Anfang des Jahres machte Clemens dem schönen Model einen Antrag. Mittlerweile wohnt das Paar gemeinsam in Bremen. Doch bald ist Schluß mit trauter Zweisamkeit.

Alena Gerber: Mädchen oder Junge?

In drei Monaten sind Alena Gerber und Clemens Fritz zu dritt. Ob sich das Paar über einen Jungen oder ein Mädchen freuen kann? Das verraten die beiden nicht. Zumindest jetzt noch nicht....