Alessandra Meyer-Wölden: So schön schwanger ins neue Jahr!

Die Babys im Doppelpack machen die werdende Mama wohl doppelt glücklich. So schön schwanger zeigt sich Alessandra Meyer-Wölden auf Instagram und präsentiert nicht nur stolz ihre Babykugel, sondern auch ihr strahlendes Lachen. Zu dem Schnappschuss schreibt die einstige „Let’s Dance“-Kandidatin lediglich: „HAPPY“. Und genau das sagt dieses zuckersüße Foto auch aus. Die Ex-Frau von Oliver Pocher scheint sich vor Vorfreude auf ihre zweite Runde Zwillinge kaum halten zu können. Das bemerken natürlich auch ihre Follower und freuen sich für Alessandra Meyer-Wölden mit. Unter dem Foto wird kommentiert: „Du siehst einfach so toll aus! Die Schwangerschaft steht dir super!“ oder auch „Schön zu sehen, wie glücklich du bist. Du bist eine so hübsche Frau. Alles Gute dir und deiner Familie für das kommende Jahr.“

Ein von Alessandra Meyer-Wölden (@ameyerw) gepostetes Foto am 29. Dez 2016 um 4:34 Uhr

Schon wieder Zwillinge! Alessandra Meyer-Wölden war etwas geschockt

Dabei waren die Zwillinge gar nicht geplant. Aus ihrer Ehe mit Oliver Pocher hat Alessandra Meyer-Wölden ihre 6-jährige Tochter Nayla Alessandra und ihre 4-jährigen Zwillinge Emanuel und Elian mit in ihre neue Beziehung gebracht. Als sie RTL gegenüber verriet dass sie wieder schwanger ist, gestand die hübsche Blondine ein, dass es schon ein Schock war, dass da nun wieder Zwillinge unterwegs sind. Aber die Freude war trotzdem größer, wie man an dem Strahlen der 33-Jährigen deutlich erkennt. Sie schwärmte auch „Bild“ gegenüber: „Als mir der Arzt dann sagte, dass es Zwillinge werden, musste ich weinen. Es ist ein Wunder, dass ich gleich zweimal hintereinander mit Zwillingen schwanger bin. Ich war noch nie in meinem Leben so überwältigt.“ Da kann das neue Jahr ja kommen.