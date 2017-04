Alessandra Meyer-Wölden: Strahlend schön nach Zwillingsgeburt

Wow, was für eine hübsche Mama!

Erst vor rund zwei Wochen war es soweit: Alessandra Meyer-Wölden brachte zum zweiten Mal Zwillinge zur Welt!

Die Geburt ihrer jüngsten beiden Söhne machte das Familienglück der 34-Jährigen perfekt - jetzt meldete sich die Fünffach-Mama erstmals wieder zurück in den Sozialen Medien!

Auf ihrer Facebook-Seite postete sie einen sonnigen Schnappschuss von sich und ihre beiden Zwillingsjungs im Kinderwagen.

Tiegfenentspannt, glücklich lächelnd und super schlank steht Alessandra in einem Park am Meer und scheint ihr Mutterglück sichtlich zu genießen.

"Ich bedanke mich aus tiefstem Herzen für eure wundervollen Glückwünsche an unsere Kinder und unsere ganze Familie", wandte sich die Blondine in ihrem Post an die Fans und fuhr fort:

"Wir sind gerührt von all euren süßen Nachrichten und der ganzen Liebe, die ihr uns entgegengebracht habt. Ich bin so dankbar und genieße jede Sekunde mit unseren Engeln. Ich bin wirklich gesegnet, die Mutter dieser fünf großartigen Kinder zu sein."

Ein emotionaler Post, der auch die Fans der Blondine rührte:

"", kommentierte ein User, "" und "Ich kann nur Wow sagen! Du siehst toll aus!", schrieben auch andere Follower begeistert.