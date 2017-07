Alexa Chung & Alexander Skarsgard: Trennung!

Zwei Jahre lang waren It-Girl Alexa Chung und Schauspieler Alexander Skarsgard ein Paar - jetzt soll alles aus sein! Wie das Online-Portal "Page Six" erfahren haben will, hat sich das Paar getrennt.

Alexa Chung und Alexander Skarsgard hielten ihre Liebe meist privat

Anders als viele Paare zeigten sich Alexa Chung und Alexander Skarsganrd nicht in den sozialen Netzwerken. Selbst gemeinsame Auftritte bei Veranstaltungen mieden sie meistens. Sie hielten ihr Liebesglück lieber privat. Und so gibt es auch keinen Kommentar zur Trennung, geschweige denn zum Trennungs-Grund!

Hat Alexander Skarsgard schon eine Neue?

Doch nicht nur das Liebes-Aus sorgt für Schlagzeilen. Alexander Skarsgard soll sich nach der Trennung von Alexa Chung schon mit einer anderen Promi-Lady getroffen haben. Und zwar keiner geringeren als Leonardo DiCaprio Ex Toni Garrn! Am Wochenende soll sich der "True Blood"-Star mit dem Model in Long Island getroffen haben. Doch ob daraus wirklich Liebe wird ist eher fraglich. Denn wie ein Insider erklärt: "Es sprühten nicht gerade die Funken zwischen ihnen. Ein zweites Date wird es wahrscheinlich nicht geben."

Scheint als würde der Hottie erst mal SIngle bleiben. Und das dürfte aber zumindest die Fans von Alexander Skarsgard freuen.....