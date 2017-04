Alexander Honey Keen hat eine neue Freundin!

Honey hat eine neue Biene am Start. Der Ex-Dschungelcamper ist frisch verliebt. Doch es ist weder Ex Kim Hnizdo, mit der ihm ein Liebescomeback angedichtet wurde oder aber Gina-Lisa Lohfink, mit der er im Dschungel flirtete. Es ist eine hübsche Blondine, die aber nicht im Rampenlicht stehen will.

Alexander Honey Keen: "Ja, ich bin vergeben."

Alexander Honey Keen postete selber ein Foto der Beauty auf seiner Instagram-Seite. Und sein Management bestätigte gegenüber "Gala": "Die unbekannte Dame an der Seite von Alexander Keen ist seine Freundin." Auch Honey gibt offen zu: "Ja, ich bin vergeben."

Wer die hübsche Lady ist, wird nicht verraten. Doch sie scheint genau sein Typ zu sein, den sie passt wie seine Ex Kim genau ins Beuteschema von Alexander Honey Keen. Der Unterschied: "Sie bleibt komplett aus dem Rampenlicht raus. Sie hat nichts mit Medien zu tun."

Alexander Honey Keen ist happy

Alexander Honey Keen genießt sein privates Glück jedenfalls in vollen Zügen. "Also... im Paradise lässt es sich schon gut aushalten, aber zu zweit ist es einfach am genialsten. Lebt Euer Leben und macht das Beste daraus. Ich trinke einen Caipirinha für Euch mit...", schreibt er zu dem gemeinsamen Schnappschuss.