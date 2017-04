Alexander "Honey" Keen: Ist sein Hexenschuss nur eine fiese Lüge?

Bei der diesjährigen „ProSieben Völkerball Meisterschaft“ gaben die Promis alles, um den heiß begehrten Pokal zu gewinnen. Letztendlich konnte sich Team „Weltmeister“ durchsetzen und gewann den Titel. Nur einer war plötzlich nicht mehr dabei: Alexander „Honey“ Keen.

Der 34-Jährige sagte seine Teilnahme kurzfristig ab und gab an, einen Hexenschuss zu haben. Das „Dschungel“-Team wurde also erneut enttäuscht, denn schon im australischen Busch und beim „Promi Dinner“ sorgte er für Unmut bei seinen Kollegen.

"Wie Honey kommt nicht? Wie A-Loch ist das denn? Entweder ist Honey sehr klug oder sehr dumm. Ich bin mir noch unsicher. Auf jeden Fall ist er sehr unfair", meckert Hanka Rackwitz, als sie von seiner Absage hört. Auch Kader Loth findet das Verhalten von Honey nicht in Ordnung: "Enttäuscht ist man schon. Ich hab gedacht, er macht heute wieder gut, was er im Dschungel falsch gemacht hat. Aber nein! Die Honey-Show geht weiter". Gina-Lisa Lohfink fragt sich: "Was hat der Honey denn? Husten?" und auch Florian Wess scheint nicht besonders traurig darüber zu sein, dass sein Teamkollege kurzfristig abgesagt hat. "Ich bin froh, dass Honey nicht dabei ist. Ich komm mit ihm nicht klar, und will mit ihm auch nichts zu tun haben“, stellt er klar.

So richtig wollen die Fans aber nicht glauben, dass Honey wirklich einen Hexenschuss hat. „War Honey sein T-Shirt oben zu eng oder was ist da wieder los?“, witzeln sie auf der Facebook-Seite von Wess. Vielleicht hatte der Ex-Freund von Kim Hnizdo auch nur Angst davor, sich seinen Dschungel-Kollegen zu stellen - so richtig begeistert scheinen sie von ihm ja nicht zu sein.