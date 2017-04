Alexander "Honey" Keen: Überraschendes Geständnis!

Alexander „Honey“ Keen hat viel polarisiert und für einen Shitstorm nach dem anderen im Netz gesorgt.

Von seiner Selbstverliebtheit sind viele User genervt. „Das war schon immer so, dass ich polarisiere. Ein Shitstorm ist ganz normal bei mir“, sagt Honey in der „Bild“-Zeitung. Er glaubt, dass die Menschen ihn gar nicht hassen, sondern einfach neidisch sind: „Gehasst ist viel­leicht ein zu hartes Wort. Viele sind schlicht neidisch. Die­sen Neid habe ich mir aber hart er­arbeitet. Die eine Hälfte mag mich, die andere nicht. Das ist die optimale Mischung für eine Präsenz in den Medien.

Er selber gibt sogar zu, dass er nichts kann: „Keine Ahnung. Ich bin dazu wie die Jung­frau zum Kind gekommen. Ich spie­le kein Instrument, kann nicht singen. Mein Talent ist, dass ich nichts kann. Und das kann ich besonders gut.