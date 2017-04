Alexander Klaws: DSDS-Gewinner macht als "Tarzan" Schluss

Alexander Klaws ist der Gewinner der ersten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Seit 2010 verkörpert der Sänger die Rolle des „Tarzan“ in dem gleichnamigen Musical. Doch nun macht er überraschend Schluss!

Von 2010 bis 2013 war Alexander Klaws bei „Tarzan“ zu sehen, danach spielte er in anderen Musicals mit. 2016 kam er jedoch wieder zu „Tarzan“ zurück, doch dort ist er nur noch diesen Monat zu sehen. „Nur noch bis zum 30. April lasse ich den Affen raus und bin der Titelheld dieser unglaublich einzigartigen Show! KOMMT NOCHMAL ALLE VORBEI bevor es keine Karten mehr gibt und ich dann als Old Surehand weiter in den "Wilden Westen" reite...“, schrieb er auf seiner Facebook-Seite.

Alexander Klaws sucht eine neue Herausforderung und wird als „Old Surehand" bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg auftreten. Auch privat läuft es für Alexander Klaws gut: Der Sänger ist seit 2010 mit Nadja Scheiwiller zusammen, welche ebenfalls Musical-Darstellerin ist. Die beiden haben seit Januar auch ein Kind.