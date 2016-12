Der Volksmund sagt: „Lieber gut geschminkt als vom Leben gezeichnet.“ Die Stars und Sternchen halten dagegen mit dem #nomakeup. Der Trend geht nämlich ganz stark in Richtung ungeschminkt. Immer mehr Promidamen wagen sich auf den roten Teppich und sind dabei fast ungeschminkt. Heidi Klum findet das beispielsweise super. Alicia Keys ging noch einen Schritt weiter und ließ sogar den Concealer weg. Aber auch in den sozialen Netzwerken zeigen immer mehr Models, Musikerinnen, Schauspielerinnen und sogar semi-prominente Ex-Bachelor-Kandidatinnen Mut zur natürlichen Schönheit. Und nun hat sich auch Gülcan Kamps getraut und das ist fast eine kleine Sensation. Denn komplett ungeschminkt hat man die Moderatorin, die ihre Hochzeit mit Backwaren-Mogul Sebastian Kamps im großen Stil vor laufenden Kameras geheiratet hat, noch nie gesehen.

Ein von Gülcan Kamps (@guelcankamps) gepostetes Foto am 26. Dez 2016 um 8:54 Uhr

So hat man Gülcan Kamps noch nie gesehen

Gerade aus dem Gesicht von Gülcan Kamps ist das Make Up kaum wegzudenken. Sie gilt als absolutes Glamourgirl und ein aufwendiges Make Up gehört zu ihr einfach, wie die Butter aufs Brot. Doch wenn man sie so sieht, ohne Smokey Eyes, ohne rote Lippen, mit ganz natürlichem Hautton, fragt man sich, warum eigentlich. Gülcan Kamps sieht auch oben ohne ganz bezaubernd aus und muss sich garantiert nicht hinter einer Maske verstecken. Und scheinbar mag sie den natürlichen Look selbst auch ganz gerne. Sie hat direkt drei #nomakeup-Fotos gepostet. Lediglich ihre Wimpern sehen etwas getuscht aus, das könnten aber auch Wimpernextensions sein. Und das kommt richtig gut an. Ihre Fans feiern Gülcan Kamps für ihre natürliche Schönheit und überhäufen sie mit Komplimenten.