Comeback: Aline Bachmann ist bei DSDS zurück

Aline Bachmann wurde durch "Deutschland sucht den Superstar" bekannt. Sie nahm 2013 in der Castingshow teil und flog dann im Recall raus. Jetzt will sie es nochmal versuchen!

In der letzten Zeit hatte es Aline Bachmann nicht gerade einfach, denn sie hat stark zugenommen. Nun sollen die Pfunde endlich wieder purzeln!

Und nicht nur das: Aline Bachmann wird auch wieder bei DSDS auftreten - und zwar schon in der kommenden Staffel. "Ja, ich gehe wieder zu DSDS", bestätigt Aline Bachmann gegenüber InTouch Online.

Das ist echt ein krasses Comeback! Aline Bachmann will ihr Leben komplett umkrempeln und einen Neuanfang wagen. Sie hofft auf eine Chance bei DSDS und hofft, in die Mottoshows einziehen zu dürfen. Was die Juroren zu ihrer Performance sagen werden, sehen wir ab dem 4. Januar bei "Deutschland sucht den Superstar".