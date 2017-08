Alle Bilder gelöscht: Ist Rocco Stark wieder Single?

Ist zwischen Rocco Stark und seiner Nathalie etwa alles schon wieder aus? Wochenlang schwärmte der 31-Jährige von seiner Liebsten, postete Fotos und Videos. Wer inzwischen allerdings nach Bildern der beiden sucht, wird auf Roccos Social-Media-Account nicht mehr fündig.

Doch warum sind alle gemeinsamen Bilder plötzlich verschwunden? Von Liebeserklärungen und Kuschelfotos ist plötzlich keine Spur mehr. Lediglich auf Nathalies Profilbild sind die beiden noch zusammen zu sehen.

Nun stellt sich die Frage, ob Roccos geplante Weltreise wohl etwas damit zu tun haben könnte. Vor einigen Wochen kündete der Ex von Kim Gloss nämlich an, drei Monate lang nur mit seiner Tochter Amelia verreisen zu wollen. Vielleicht hatte Nathalie einfach keine Lust darauf, so lange von ihrem Schatz getrennt zu sein.