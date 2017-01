Bei der Menge an ehemaligen GNTM-Kandidatinnen, die erst noch bei der Modelagentur von Heidi Klums Vater unter Vertrag waren und dann kündigten, muss man sich langsam fragen, was genau da schief läuft.

Stefanie Giesinger stieg im Mai 2016 aus WENN.com

Die Gewinnerinnen Stefanie Giesinger, Alisar Ailabouni, Luisa Hartema und Jana Beller sind nur einige der GNTM-Models, die keine Lust mehr auf ‚OneEins Management’ hatten und sich rausklagten. Jetzt reiht sich auch noch Elena Carrière in die Liste dieser Mädchen ein. Günther Klum schwieg bisher über die vielen Kündigungen, doch auf Nachfrage von ‚Bild’ nimmt er endlich Stellung.

Jana Beller kündigte direkt nach ihrem Sieg 2011 WENN.com

Elena Carrière kündigt jetzt ebenfalls WENN.com

„Elena hatte das Glück, bei GNTM den zweiten Platz belegen zu können. Dadurch hat sie einen Anstellungsvertrag mit allen steuerlichen Vorteilen bei mir erhalten. So viel ich weiß, ist das einmalig für Models, dieser Vertrag wurde jetzt werbewirksam für den Anwalt gekündigt. Die Umstände sprechen für sich. Ob das Fehlen des monatlichen Gehaltes für Elena vorteilhaft ist, bleibt abzuwarten“, so Heidis Vater.

Nun ist Elena aber nicht das einzige GNTM-Model, das einen Abgang machte. Die Vielzahl der Kündigungen kann sich Günther Klum nur so erklären: „Bei über 250 Models, die in den letzten elf Jahren bei GNTM mitgemacht haben, gibt es natürlich viele Kündigungen, da es immer Leute gibt, die den Mädchen erzählen, wie gut sie sind. Meine Mitarbeiter machen einen super Job, aber sie können nicht alle in die erste Reihe bringen.“