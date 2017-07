In aller Freundschaft: Claudia Wenzel kommt zurück! - Sie kehrt zurück, und zwar nicht nur für einen Gastauftritt. "Nein, ab September steige ich wieder in die Serie ein. Ich freue mich sehr darüber", bestätigt Claudia Wenzel gegenüber der Bild.

Bis 2013 spielte sie die intrigante Ärztin Dr. Vera Bader bei "In aller Freundschaft. Doch die Rolle von Claudia Wenzel trieb es zu weit und landete im Gefängnis. Mit diesem Serienausstieg, konnte die Schauspielerin natürlich auch leicht wieder zurückkommen, denn sehr wahrscheinlich wird Dr. Vera Bader schlichtweg aus dem Gefängnis entlassen und wird die Sachsenklinik erneut aufmischen.

Seit dem Ausstieg aus der Serie spielte Claudia Wenzel zusammen mit Ehemann Rüdiger Josewig vermehrt Theater und war auf Lesungen unterwegs. Im TV war es offenbar etwas schwieriger für das Paar in den letzten Jahren. "In Deutschland haben Serienschauspieler einen anderen Stand“, erklärt er. ​„Man bekommt so einen Stempel und muss kämpfen, um in andere Produktionen hineinzukommen“, ergänzt Claudia Wenzel. Wie es jetzt aussieht, macht ihr der Stempel allerdings nichts mehr aus und sie steigt wieder voll ein bei "In aller Freundschaft."