"Alles was zählt"-Single Bela Klentze lädt in sein Bett ein

„In meinem neuen Bett darf man nur nackt schlafen!“, erklärt Bela Klentze zu dem sexy Weihnachtsshooting in seinen Bett. Er ist als Ronny Bergmann der Neue bei „Alles was zählt“ zu sehen. Doch ein Unbekannter ist er ganz und gar nicht. Er spielte schon in etlichen TV-Produktionen mit, unter anderem im "Tatort", "Marienhof", "Unter uns" und "Aktenzeichen XY".

Einige Zeit machte er sogar als Miley Cyrus Ex-Freund Schlagzeilen. Vor rund 9 Jahren gab es bei ihm und Miley eine kleine Sommerliebschaft, inklusive flirten, Händchenhalten und Knutschen im Pool.

Jetzt ist Soap-Hottie Bela Klentze wieder Single und wartet scheinbar auf Gesellschaft in seinem Weihnachtlich hergerichtetem Bett. Aber auch alleine schläft es sich für Bela ganz gut. „Warum muss ich bloß so früh aufstehen und zum Drehen fahren, am liebsten würde ich noch weiter kuscheln“, klagt er.

Mehr von Bela sehen wir montags bis freitags immer um 19:05 Uhr bei "Alles was zählt".