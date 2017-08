"Alles was zählt": Stirbt Iva den Serientod?

Christoph und Vanessa sind bei „Alles was zählt“ total happy: Iva hat die Notoperation gut überstanden. Der Scheint trügt jedoch, denn der Zustand von ihr hat sich dramatisch verschlechtert…

Zunächst ist Schwester Vanessa zufrieden, denn mit ihrer Patientin ist sie sehr zufrieden. Am Abend kann Iva sogar zwei Freunde im Krankenhaus empfangen. Später ist Vanessa aber doch etwas beunruhigt, denn sie stellt fest, dass der Blutdruck von Iva viel zu niedrig ist.

Vanessa will ein großes Blutbild von Iva machen – doch das sieht der Arzt erst für den nächsten Tag vor. Vanessa findet die Entscheidung nicht in Ordnung, muss sie aber hinnehmen. Ihr Gefühl hat sie jedenfalls nicht getäuscht: Am nächsten Morgen geht es Iva extrem schlecht. Wird noch rechtzeitig erkannt, was ihr fehlt? Schwebt sie sogar in Lebensgefahr und wird den Serientod sterben? Wie es weitergeht, zeigt RTL um 19:05 Uhr bei „Alles was zählt“.