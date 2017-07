Almöhi-Darsteller Paolo Villaggio: Der Opa von Heidi ist tot!

Der Almöhi ist tot, der Schauspieler Paolo Villaggio ist im Alter von 84 Jahren in Rom verstorben, dies teile seine Tochter Elisabetta am Montag via Facebook mit: „Ciao Papa, jetzt bist du wieder frei zu fliegen.“ Der Italiener verkörperte unter anderem den Großvater von „Heidi“ in der Verfilmung von Markus Imboden aus dem Jahr 2001.

Ciao papà ora sei di nuovo libero di volare ❤️ Posted by Elisabetta Villaggio on Sonntag, 2. Juli 2017

Paolo Villaggio zählte zu Italiens lustigsten Komödianten

Paolo Villaggio war eine Berühmtheit in Italien, gerade als Komödiant machte er sich einen Namen. Er verkörperte über Jahre die Kultfigur Ugo Fantozzi.

Seine selbst kreierte Figur Ugo Fantozzi machte Paolo Villaggio nahezu zum Volkshelden. Der tollpatschigen Büroarbeiter, der sowohl von seinem Chef, als auch seinen Kollegen schikaniert wird, begeistert die Italiener seit den 70er Jahren. Der chronische Pechvogel, der von seiner Frau nicht geliebt wird und dessen Tochter aussieht wie ein Affe kam in Kurzgeschichten gut an und von 1975 bis 1999 wurde sogar zehn Fantozzi-Filme produziert. Davon wurden die ersten beiden Filme 2015 digital restauriert und nochmals im Kino gezeigt.