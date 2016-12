Als Single unterm Weihnachtsbaum: So feiert Pietro Lombardi heute

Pietro Lombardi beteuert in letzter Zeit immer wieder gerne, dass er glücklich ist und nicht so sehr unter der Trennung leidet, wie die Fans ständig behaupten. Dennoch dürfte die Weihnachtszeit für den Neu-Single sehr ungewohnt sein, denn in den letzten Jahren war Sarah immer an seiner Seite.

Trotzdem möchte der 24-Jährige sich davon nicht die Stimmung vermiesen lassen und postet auf Facebook einen süßen Schnappschuss von Alessio, der aufgeregt seine Weihnachtsgeschenke öffnet. „Glücklich“, schreibt Pietro zu dem Foto und versieht es mit vielen roten Herzen. „Dein Lächeln gibt mir jeden Tag die Kraft, die ich zum Leben brauche“.

Die Feiertage scheinen den Sänger melancholisch zu stimmen und so hat er auch noch eine kleine Botschaft für seine Fans. „Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten und ein schönen Heiligabend. Viel Gesundheit und danke für alles.“

In den Kommentaren unter dem Foto erklärt er außerdem, dass Alessio nur morgens bei ihm ist: „Deswegen ist bei uns morgens Bescherung“. Wir dürfen also gespannt sein, ob Sarah Lombardi im Laufe des Tages weitere süße Bilder von ihrem kleinen Schatz und seinen Geschenken posten wird.