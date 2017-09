Am Wahlsonntag: Oliver Pocher verarscht die AfD

Am Wahlsonntag: Oliver Pocher verarscht die AfD

Am heutigen Wahlsonntag sorgt nicht nur Micaela Schäfer für Furore, sondern auch Oliver Pocher. Der Comedian wählt nämlich die AfD – auf seine eigene Weise.

Auf Instagram postete der 39-Jährige ein Bild von sich, auf dem er einen AfD-Flyer in der Hand hält. „Ich habe mich getraut und die offizielle Wahlurne der AfD benutzt“, schreibt er dazu und wirft grinsend den Flyer in eine Mülltonne.

Ein Beitrag geteilt von Oliver Pocher (@opocher) am 24. Sep 2017 um 3:46 Uhr

Die Mehrheit seiner Fans findet den Seitenhieb gegen die rechtspopulistische Partei gut. „Super Aktion“ und „Ab in die Tonne damit“, schreiben einige Follower in den Kommentaren. Doch es gibt auch Gegenwind aus den rechten Reihen. „Ich dachte eigentlich, du wärst eine HALBWEGS vernünftige Person", schreibt ein aufgebrachter User. Davon lässt Pocher sich aber sicherlich nicht beirren, denn in seinem Leben hat er schon härtete Shitstorms über sich ergehen lassen müssen.