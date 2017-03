Amanda Seyfried hat geheiratet!

Die Geburt ihres Kindes steht kurz bevor. Doch vorher feierten Amanda Seyfried und Thomas Sadowski noch was ganz anderes: Die beiden haben still und heimlich geheiratet!

Amanda Seyfreid und Thomas Sadowski sind heimlich durchgebrannt!

In der Sendunfg von James Corden verriet der Schauspieler jetzt das süße Geheimnis und zeigte auch gleich seinen Ehering. Er verriet, dass Amanda und er schon am Sonntag Ja gesagt haben. „Sie ist die Person, die ich auf dieser Welt am meisten liebe und respektiere“, schwärmte Thomas total verliebt. Doch wer jetzt eine riesen große Sause mit Familie und Freunden vor Augen hat, der irrt. Amanda Seyfried und Thomas Sadowski sind durchgebrannt! Bei der Trauung waer nur ein Beamter, der das Paar getraut hatte!

Amanda Seyfried wollte nie eine große Hochzeit

Das die Hochzeit so schlicht ausfiel, ist aber eigentlich keine große Überraschung! Amanda Seyfreid verriet schon früher im Interview, dass sie keine große Trauung haben will, in der sie im Mttelpunkt steht. „Ich darf ständig auf Premieren gehen und mich herausputzen. Ich besuchte die Met Gala im letzten Jahr in einem Hochzeitskleid von Riccardo Tisci. Ich habe schon millionenfach die Braut gespielt“, begründete die Blondine.

Das Paar ist erst seit März 2016 ein Paar. Im September wurde bekannt, dass sich das Paar verlobt hat. Jetzt sind sie offiziell Mann und Frau.