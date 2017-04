"American Pie"-Star Jason Biggs wird Papa!

Wundervolle Baby-News aus Hollywood: Schauspieler Jason Biggs und seine Frau Jenny Mollen bekommen Nachwuchs! Und wie man den Hollywoodstar kennt, hat er es auf die vielleicht witzigste Art überhaupt verkündet!

Jason Biggs und Jenny Mollen freuen sich auf Baby Nr. 2

Für Jason Biggs und seine Frau ist es bereits das zweite Kind. Im Februar 2014 kam ihr Sohn Sid zur Welt. Der wird jetzt ein großer Bruder. Und das draf jetzt auch jeder wissen. Denn Jason Biggs verkündete die süße Neuigkeit selbst via Instagram.

"Ich habe meinem Sohn erzählt, dass so Babys gemacht werden", witzelt der Schauspieler unter dem Schnappschuss.

Jason Biggs und Jenny Mollen sind seit 10 Jahren happy

Jason Biggs und Jenny Mollen haben sich 2007 am Set von "My Best Friends Girl" kennen und lieben gelernt. Schon 2008 verlobte sich das Paar und heiratete im gleichen Jahr.