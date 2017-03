Bei einer Schießerei in Houston gab es zwei Todesopfer. Insofern kann man sagen, dass Brandy Rusher noch Glück hatte. Doch wie TMZ berichtet ist die ehemalige "America's Next Topmodel"-Kandidatin noch nicht über den Berg. Momentan schwebe sie immer noch in Lebensgefahr und liege auf der Intensivstation in einem Krankenhaus.

Brandy Rusher wurde Opfer eines "Drive by shooting"

Ein Wagen sei an dem Apartment-Komplex vorbeigefahren, in dem Brandy Rusher lebt. Aus dem Wagen heraus sei mit schweren Geschützen das Feuer eröffnet worden. Neben den beiden Todesfällen wurden mit Brandy Rusher insgesamt vier Menschen verletzt. Die Polizei ist derzeit auf der Suche nach den Tätern.

Brandy Rusher war 2005 eine Top-Ten-Kandidatin für "America's Next Topmodel". Auch wenn sie es nicht auf das Topmodel-Treppchen schaffte, gehörte sie doch zu den Kandidatinnen, die auffielen und noch längere Zeit die Aufmerksamkeit der Medien hatten.